Rondônia se destaca no empreendedorismo sustentável e reforça liderança do Brasil no GEM 2024

Publicada em 26/08/2025 às 14h42
O Brasil alcançou novamente uma posição de liderança no cenário internacional de empreendedorismo sustentável. Pelo terceiro ano consecutivo, o país ocupa o primeiro lugar no ranking do Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2024), superando economias como China, Canadá e Estados Unidos.
Considerada a maior pesquisa sobre empreendedorismo do mundo, o GEM é realizado em mais de 120 países. No Brasil, a edição de 2024 foi conduzida pelo Sebrae, em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo (Anegepe). Em Rondônia, os resultados ganham ainda mais relevância, já que o estado se destaca pela adoção de práticas ambientais dentro dos pequenos negócios.
De acordo com levantamento realizado no primeiro semestre de 2024, baseado em dados do IBGE, Rondônia registrou 323.292 empreendedores. Desse total, 92,56% atuavam por conta própria e 7,4% na condição de empregadores, números que reforçam o peso do empreendedorismo na economia local.
Neste ciclo de 2024, a pesquisa ouviu 2.000 adultos e 58 especialistas, apresentando um panorama detalhado do empreendedorismo no Brasil. O documento resume os principais resultados nacionais e antecipa o relatório completo “GEM: Empreendedorismo no Brasil – 2024”.
Os números mostram que 90,2% dos empreendedores brasileiros em fase inicial (até 3,5 anos de atividade) adotaram medidas para reduzir impactos ambientais, colocando o Brasil na liderança mundial. Entre as práticas mais comuns estão a economia de energia, a destinação correta de resíduos sólidos e o uso de materiais recicláveis.
O país também aparece em terceiro lugar no ranking global de empreendedores que consideram aspectos ambientais ao planejar o futuro do negócio, com 91,1% dos entrevistados. Outro ponto de destaque é a priorização do impacto ambiental e social acima da lucratividade ou crescimento, indicada por 86,2% dos empreendedores iniciais, o melhor índice desde 2021.
Para o Diretor Superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, os resultados reforçam a importância de fortalecer políticas de apoio aos empreendedores locais que investem em sustentabilidade.
“A pesquisa GEM, que baliza muitas de nossas ações, reforça a necessidade de nossa atuação nos territórios, acompanhando a jornada empreendedora em suas diversas fases. Por isso, além de nossos escritórios regionais, temos a atuação junto às Salas do Empreendedor e Parceiros Sebrae, aumentando nossa abrangência e mitigando os riscos da mortalidade empresarial”, destacou.
Na prática, o levantamento revelou que 86,5% dos empreendedores iniciais optaram por economizar energia, enquanto 81,1% dos donos de negócios já consolidados afirmaram dar atenção especial à gestão de resíduos sólidos.
Com mais de 20 anos de trajetória, o GEM é reconhecido como a principal pesquisa mundial sobre empreendedorismo. No Brasil, a edição de 2024 confirma o protagonismo do país e destaca estados como Rondônia, que seguem construindo uma rede de negócios cada vez mais inovadora, responsável e sustentável.
