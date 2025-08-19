Rondônia conquista 1º lugar na redução de focos de queimadas e se destaca no Brasil ao passar por estiagem mais branda

Publicada em 19/08/2025 às 11h29
Rondônia destaca-se no Brasil em 2025 por enfrentar um período seco mais brando, com chuvas, e fortalecimento das ações de educação ambiental e ações combativas realizadas pelo governo de Rondônia. O estado conquistou o 1º lugar no país em redução de focos de queimadas, uma queda brusca que ultrapassa 90% dos registros no período de janeiro a 14 de agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O resultado é fruto do planejamento antecipado, das políticas públicas de defesa da sustentabilidade e ações estratégicas sérias.
Conforme a última atualização do Monitor de Secas, enquanto em outros estados a seca tem se intensificado, Rondônia, com o registro de chuvas, passa pelo período de forma mais branda. O Boletim de monitoramento de eventos hidrometeorológicos críticos do estado de Rondônia, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), aponta que os níveis dos rios, apesar de estarem reduzindo no período, se mantêm acima da cota de atenção para déficit hídrico. As condições climáticas mais favoráveis no estado são combinadas ao trabalho do governo de Rondônia, antecipado e intensificado para ajudar a população a passar bem por essa temporada.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação ambiental é fortalecida em uma ação conjunta do CBMRO, Sedam e parceiros. As estratégias adotadas envolvem governança, educação ambiental e operação combativa. O governo de Rondônia criou o Comitê Permanente de Gestão para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas, em outubro de 2024. E, ainda em outubro, iniciou o planejamento das ações preventivas e combativas.
“O governo de Rondônia tem adotado todos os cuidados com uma defesa estratégica e responsável da população e do meio ambiente diante dos desafios deste período do ano, e estamos colhendo destaque nacional”, ressaltou o governador.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, explicou que, por meio da Operação “Verde Rondônia 2025″, já foram realizadas mais de 25 mil ações preventivas, alcançando mais de 94 mil pessoas, e foram combatidos 1,3 mil eventos de fogo. ‘’Estamos com 15 bases descentralizadas e 17 integradas distribuídas em pontos estratégicos do estado, e monitoramento constante para pronta resposta e mitigação dos impactos de alterações climáticas.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!