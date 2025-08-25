Rolim de Moura recebe em Brasília o Prêmio Solo Seguro 2024/2025 por regularização fundiária

Publicada em 25/08/2025 às 11h47
A Prefeitura de Rolim de Moura conquistou nesta segunda-feira 25, em Brasília, o Prêmio Solo Seguro – Edição 2024/2025, no Eixo Temático I: Regularização Fundiária Urbana, com o projeto REURB – Agora é uma Realidade. A premiação é concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e reconhece boas práticas de municípios brasileiros na área de regularização fundiária.
O município foi representado pela secretária de Planejamento, Kelly Naahmara, pela servidora Ester Caliani e pelo servidor Rodrigo Jacobsem Salomão, que receberam a honraria em nome da gestão municipal durante a cerimônia oficial.
Segundo a Secretária de Planejamento, o prêmio simboliza o empenho da administração em garantir segurança jurídica, dignidade e cidadania para centenas de famílias por meio da entrega de títulos de propriedade, consolidando o direito à moradia.
“Esse reconhecimento nacional reforça que Rolim de Moura está no caminho certo, trabalhando com planejamento, seriedade e respeito à população. O REURB já é uma realidade no município e continuará avançando para transformar vidas. Quero também agradecer ao prefeito Aldo Júlio, que tem dado todo o apoio e condições necessárias para que esse trabalho fosse desenvolvido com sucesso”, destacou a secretária Kelly Naahmara.
A conquista reafirma o compromisso da Prefeitura de Rolim de Moura em promover políticas públicas que garantam desenvolvimento urbano organizado, valorização imobiliária e inclusão social, colocando o município como referência em regularização fundiária no estado e em todo o Brasil.
“Esse prêmio é fruto de um trabalho sério e comprometido. Quero parabenizar toda a equipe envolvida aos parceiros como o Tribunal de Justiça de Rondônia e o CNJ, que têm sido fundamentais nesse processo. A regularização fundiária é uma política pública transformadora, e estamos muito orgulhosos por fazer parte dessa mudança na vida das famílias de Rolim de Moura, afirmou o prefeito Aldo Júlio”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!