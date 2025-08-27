Rolim de Moura promove ação do programa Hiperdia em Nova Estrela

Publicada em 27/08/2025 às 08h46
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizará no dia 28 de agosto mais uma edição do programa Hiperdia, voltado ao atendimento de pessoas portadoras de hipertensão e diabetes. A ação acontecerá na Unidade Básica de Saúde Eni Correia, no distrito de Nova Estrela, das 7h30 às 11h.
Durante o evento, os participantes terão acesso a uma programação diversificada que inclui palestra sobre saúde bucal com entrega de kits, avaliação dos pés, atendimento médico e de enfermagem, aferição de pressão arterial e glicemia, além da oferta de vacinas. A atividade contará ainda com um momento de confraternização, com coffee break para os presentes.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer o acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos, promovendo prevenção, orientação e cuidado contínuo à saúde da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!