Rolim de Moura inicia aplicação da “Dose Zero” da Vacina Dupla Viral em crianças

Publicada em 26/08/2025 às 15h01
A Secretaria de Saúde de Rolim de Moura (Semusa) iniciou a aplicação da “Dose Zero” da vacina Dupla Viral, destinada a crianças de 6 a 11 meses e 29 dias de idade.
A imunização acontece de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 13h, nas Unidades Básicas de Saúde, seguindo um cronograma organizado pela gestão municipal.
Às segundas-feiras a vacinação é realizada na UBS Planalto, às terças no Jardim Tropical, às quartas na Cidade Alta, às quintas nas unidades Albert Sabin e Nova Estrela e às sextas-feiras na Policlínica.
A Prefeitura reforça a importância da vacinação para ampliar a proteção das crianças e prevenir doenças, orientando pais e responsáveis a comparecerem às unidades no dia correspondente para garantir a imunização dos pequenos.
