Rodrigo Faro baixa as calças na TV e mostra cueca de enchimento: “Bumbum gaveta”

Rodrigo Faro protagonizou um momento inusitado no Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (10). Durante sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, o apresentador abaixou as calças no palco e exibiu a cueca de enchimento que usava. Com informações do O Dia.
Em tom descontraído, Faro explicou que o acessório é usado como proteção desde que teve caxumba, quando era mais novo, e também para compensar o que chamou de “bumbum gaveta”.
“Não é muito grande. Vou mostrar para vocês”, afirmou, antes de revelar o enchimento para o público, recebendo aplausos, gritos e risadas de Luciano Huck e dos demais presentes.
O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais. Parte dos internautas achou a cena divertida — “Ele parecia que estava de silicone”, comentou um usuário — enquanto outros criticaram, classificando como “forçado” e “desnecessário”.
Desmascarado! Mas… em minha defesa, é porque quando eu era mais novo tive caxumba kkk 🫣🍑 #DançaDosFamosos #Domingão #TeamFaro pic.twitter.com/l2SgUcIOQJ— Rodrigo Faro (@RodrigoFaro) August 10, 2025
