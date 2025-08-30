Regularização Fundiária: Prefeitura atende 500 famílias em Nova Colina

Publicada em 30/08/2025 às 08h42
Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) e da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh), promoveu uma grande ação itinerante no distrito de Nova Colina. O evento aconteceu na Escola Estadual Tupã e mobilizou toda a comunidade do setor Riachuelo, oferecendo serviços como atualização e cadastramento de imóveis e inscrição no Cadastro Único.
Os atendimentos sociais oferecidos pela Semasf incluíram inscrição e atualização do Cadastro Único, emissão do passe livre federal e acompanhamento psicossocial. Já a Semurfh atuou com a atualização e regularização de imóveis. A ação contou ainda com o apoio de parceiros importantes: a APAE, com troca de saberes; o Instituto Kaleo, oferecendo atendimento odontológico e orientações sobre higiene bucal; e a Associação Redenção da Criança e Centro Educativo Dom Bosco que levaram música, brincadeiras lúdicas e atividades recreativas, como pula-pula, pipoca, picolé e algodão-doce para as crianças.
De acordo com a coordenadora do Cadastro Único em Ji-Paraná, Deise Braga Minatelli Forte, a equipe se preparou para atender toda a população que buscou os serviços. “Nossa equipe recebe as famílias com grande alegria, oferecendo tudo o que está ao nosso alcance. Foi com grande satisfação que atendemos quase 500 famílias em Nova Colina”, destacou.
A ação itinerante da prefeitura de Ji-Paraná, reuniu centenas de pessoas em busca de serviços essenciais, principalmente voltados à inclusão social, apoio às famílias e emissão de documentos. A grande procura demonstra a importância de iniciativas como essa para garantir o acesso a direitos básicos e ampliar as oportunidades de desenvolvimento para todos.
