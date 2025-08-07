Putin diz que encontro com Trump é interesse mútuo e afirma não se opor a se reunir com Zelensky

Publicada em 07/08/2025 às 09h50
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciada pelo Kremlin nesta quinta-feira (7), foi acordada "por interesse mútuo".
Putin disse também não se opor a uma reunião trilateral que inclua o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, porém mencionou que "certas condições precisam ser estabelecidas". Apesar de não ter especificado as condições, elas "estariam longe de acontecer", segundo o líder russo.
O encontro deve acontecer na semana que vem, e o local, apesar de acordado, será anunciado em breve apenas, segundo o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov. Na reunião, Trump e Putin devem discutir detalhes para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia e há uma expectativa de um avanço real pelo fim do conflito, que completou três anos em fevereiro.
➡️ Este seria o primeiro encontro entre líderes dos EUA e da Rússia desde junho de 2021, quando Putin e Joe Biden se reuniram em Genebra, na Suíça. A invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022 mergulhou as relações da Rússia com o Ocidente em uma profunda crise.
O anúncio ocorre um dia após uma reunião entre Putin e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, para discutir a guerra na Ucrânia. Trump disse que o encontro havia gerado um "grande progresso"; o governo russo, por sua vez, disse que foi "construtivo" e que houve uma "troca de sinais" entre Moscou e Washington.
"A pedido do lado americano, foi essencialmente alcançado um acordo para realizar uma reunião bilateral no mais alto nível nos próximos dias, ou seja, um encontro entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump. Estamos agora iniciando os preparativos concretos junto com nossos colegas americanos", afirmou Ushakov, que anunciou o encontro.
O governo dos EUA não se manifestou oficialmente sobre o anúncio do Kremlin até a última atualização desta reportagem. No entanto, Trump havia dito na quarta-feira que poderia se encontrar com o líder russo em breve.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reivindicou nesta quinta-feira que a Europa esteja envolvida diretamente nas tratativas pelo cessar-fogo, porque "os parâmetros para encerrar esta guerra irão moldar o cenário de segurança europeia pelas próximas décadas". O líder ucraniano também disse que ainda não há uma resposta sobre se os russos estão prontos para um cessar-fogo.
Trump pretende se encontrar com Zelensky e Putin
Trump tem buscado reconstruir as relações com a Rússia e tentar encerrar a guerra, embora seus comentários públicos desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, tenham oscilado entre elogios a Putin e críticas e ameaças — entre elas as sanções econômicas contra os russos e parceiros comerciais, que passarão a valer nesta sexta-feira (8), confirmou a Casa Branca na quarta.
Segundo a mídia dos EUA, além de se encontrar com Putin, os planos de Trump incluem uma reunião trilateral envolvendo também Zelensky logo após o encontro direto com o líder russo. O governo russo, no entanto, ficou em silêncio sobre essa possibilidade quando levantada por Witkoff.
Em meio a negociações diretas entre Ucrânia e Rússia por um cessar-fogo na guerra, Zelensky busca há semanas um encontro direto com Putin, mas o governo russo adota discurso de que tal encontro só acontecerá apenas quando as tratativas estiverem em estágio avançado.
No último encontro direto entre as comitivas ucraniana e russa, os dois lados relataram terem visões "completamente opostas" nos requisitos para o fim do conflito —os russos exigem anexar cerca de 20% do território ucraniano e outras amarras ao rival, o que os europeus consideram inaceitável. Ainda não se sabe quanto as pressões recentes aplicadas por Trump podem ter mudado a visão de qualquer um dos lados.
Encontro com Zelensky
Segundo o jornal "The New York Times", o plano de Trump é que os dois se reunissem posteriormente com Zelensky. Não está claro se a reunião incluiria um anúncio de cessar-fogo entre os dois países, em guerra aberta desde 2022.
Putin e Zelensky não conversaram diretamente nenhuma vez desde o início dos combates, há cerca de três anos e meio.
Na quarta-feira (6), houve um encontro entre Putin e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff. Segundo Trump, o encontro foi "altamente produtivo" e gerou "grande progresso". Já os russos chamaram a reunião de "útil e construtiva".
"Meu enviado especial, Steve Witkoff, acabou de ter uma reunião altamente produtiva com o presidente russo Vladimir Putin. Grandes avanços foram alcançados! Depois disso, atualizei alguns de nossos aliados europeus. Todos concordam que esta guerra precisa chegar ao fim, e trabalharemos para isso nos próximos dias e semanas", afirmou Trump em sua rede social Truth Social horas após o fim da reunião.
A reunião entre o líder russo e o representante americano ocorreu dois dias antes do fim do ultimato estabelecido por Trump para que a Rússia termine a guerra na Ucrânia, sob ameaças de impor "tarifas severas" de 100% sobre os russos e seus parceiros comerciais.
Trump não entrou em detalhes sobre possíveis progressos no impasse entre EUA e Rússia, porém o encontro não mudou a posição da Casa Branca sobre as "tarifas severas" de 100% que Trump prometeu aos russos, afirmou um oficial do governo americano à agência de notícias Reuters.
O assessor Yuri Ushakov foi a primeira autoridade dos dois países a se manifestar após a reunião, que durou cerca de três horas. Ele adotou tom otimista, porém sem dar maiores detalhes sobre o que isso significaria. Os russos tendem a buscar um adiamento na imposição de sanções.
“O enviado especial do presidente dos EUA, Steve Witkoff, foi recebido pelo nosso presidente nesta manhã. Eles tiveram uma conversa bastante útil e construtiva (...) Eles discutiram a crise na Ucrânia e as perspectivas de desenvolvimento da parceria estratégica entre Rússia e EUA. Da nossa parte, enviamos alguns 'sinais', e também recebemos alguns sinais de Trump”, afirmou Ushakov a jornalistas.
O CEO do Fundo Russo de Investimento e enviado especial de Putin para investimento e cooperação econômica, Kirill Dmitriev, também chamou o encontro de "construtivo" e disse que "o diálogo vai prevalecer".
Trump informou o presidente da Ucrânia sobre a reunião entre Putin e Witkoff por ligação telefônica nesta quarta. O presidente americano disse ter atualizado também os aliados europeus sobre o encontro. Zelensky afirmou que todos estão em sintonia de que "a guerra tem que acabar" e disse que "a pressão sobre a Rússia está funcionando".
