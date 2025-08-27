Prorrogação de inscrições para seleção para vagas remanscente em programa de residência médica

Por ASSESSORIA
Publicada em 27/08/2025 às 14h39
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da SEMSAU, informa que foi prorrogado o prazo de inscrições para a seleção de vaga remanescente do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade.
Novo prazo: 12 a 28 de agosto de 2025
Local: Secretaria Municipal de Saúde – presencial
Fique atento(a) aos requisitos e ao cronograma disponíveis no edital.
Acesse o Edital: https://pimentabueno.ro.gov.br/uploads/arquivo/EDITAL-COREME-PIMENTA-BUENO-2025-AGOSTO-WORD.pdf
PDF prorrogação e atualização do cronograma:
https://drive.google.com/file/d/1dDknADaE-LgHeY3muqGTc59m3YXOgetZ/view?usp=sharing
