Projeto “Resgatando o Civismo” acontece no dia 1º de setembro em frente ao Prédio do Relógio

Publicada em 29/08/2025 às 10h07
Com o objetivo de promover a participação cidadã e a valorização da cultura de um povo por meio de atividades e eventos cívicos, patrióticos e culturais que envolvem arte, história e tradições, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), dará início à Semana da Pátria 2025 na próxima segunda-feira (1º).
O Projeto “Resgatando o Civismo”, que traz como tema: Brasil que Vive em Nós, acontece a partir das 16h, em frente ao Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho. A iniciativa do projeto tem como finalidade resgatar e rememorar este ato solene de respeito aos símbolos nacionais brasileiros, solidificando e fortalecendo cada vez mais em nossa rede municipal de ensino, a valorização e o sentimento patriótico.
O evento, aberto ao público, contará com a presença de estudantes de escolas públicas do município: Emef Antônio Ferreira, Emef Padre Chiquinho, Emef São Pedro e ainda Emef Nações.
O projeto promove a integração entre estudantes, professores e comunidade sobre a importância das atividades cívicos-culturais, em especial, na Semana da Pátria, onde comemora-se a independência do Brasil.
A programação destaca o hasteamento das bandeiras, desfile cívico com a participação da fanfarra Banda Laio com pelotões escolares, passeio histórico ao Complexo Madeira-Mamoré. Além disso, o evento contará com a Banda da Polícia Militar do estado de Rondônia, que executará o hino nacional brasileiro e eventualmente marchas cívicas.
A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), organizará o trânsito com as vias interditadas. Conforme o planejamento, as equipes estarão posicionadas nas barreiras das avenidas Sete de Setembro, Henrique Dias e Farquar com orientações para os motoristas sobre rotas alternativas.
O Projeto “Resgatando o Civismo” conta também com apoio de outras secretárias, entre elas, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Geral de Governo (SGG) e a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).
