Projeto “Música para Todos” oferece aulas gratuitas de violão e de banda estudantil no Campus Ji-Paraná

Publicada em 15/08/2025 às 16h42
O projeto de extensão “Música para Todos: Movimento e Música”, promovido pelo Núcleo de Arte e Cultura (NAC) e pelo Departamento de Extensão (Depex) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, iniciou suas atividades no segundo semestre de 2025. A iniciativa oferece gratuitamente aulas de violão e de banda estudantil para estudantes de escolas públicas de Ji-Paraná e região, a partir de 9 anos de idade, além de atender a comunidade local interessada em formação musical. As inscrições estão abertas até o próximo dia 18 de agosto.
As atividades iniciadas em agosto seguem até dezembro, com encontros semanais às segundas, quartas e sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde, na Sala de Música do campus. O projeto integra a programação do evento Integra Arte, previsto no Edital nº 29/2025/JIPA–CGAB/IFRO, e conta com a participação de professores, músicos, monitores, bolsistas e servidores. A proposta busca ampliar o acesso à cultura e à arte, incentivando a expressão artística e o fortalecimento de vínculos educacionais e comunitários.
O responsável direto pelo projeto, Fernando Ferreira Pinheiro, destaca que o IFRO Campus Ji-Paraná é uma instituição pública comprometida com a formação cidadã e a promoção da cultura. Por meio das atividades de ensino musical, o projeto evidencia o compromisso institucional com a extensão e a democratização do acesso à arte, proporcionando oportunidades de desenvolvimento artístico, pessoal e social para jovens da comunidade.
Segundo Fernando, a ação também “fortalece a imagem do IFRO como um espaço de inclusão, que valoriza talentos locais, incentiva a convivência comunitária e amplia as possibilidades de formação integral dos estudantes. A iniciativa contribui diretamente para a consolidação da missão do Instituto Federal, que é transformar vidas por meio da educação pública, gratuita e de qualidade”.
