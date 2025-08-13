Publicada em 13/08/2025 às 10h29
A parceria firmada pela prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, junto à Polícia Federal, tem como objetivo reduzir a vulnerabilidade aos casos de abusos e exploração de crianças e adolescentes.
A primeira etapa do programa, que teve início nesta semana, é destinada a capacitação e orientação a profissionais da educação, sendo equipe gestora, professores, orientadores, supervisores, cuidadores, zeladores, cozinheiros, entre outros profissionais que integram a rede de ensino.
Na terça-feira (12), as capacitações já foram realizadas nas escolas Menézio de Victo, Aldemir Cantanhede, Elza Maria Fabris e Abrão Rocha. E nesta quarta-feira (13), a programação segue na Marechal Cordeiro, JK, Beatriz Mireya, Gabriel Balmant e Jean Carlos.
As ações educativas desenvolvidas nas escolas da rede municipal de ensino incluem informações sobre segurança na internet, cuidados que devem ser tomados com os conteúdos acessados por menores, exposição de menores a ambientes inadequados e os riscos que eles oferecem, formas de prevenção, identificação e denúncia dos suspeitos e proteção das vítimas.
Segundo a secretária de educação, Cleide Gonçalves Prates, as próximas etapas também contemplarão alunos, pais e responsáveis. “Muito mais que educar, o nosso principal compromisso é cuidar e proteger, e buscamos essa parceria junto a Polícia Federal com o objetivo de fortalecer as ações de cuidado e proteção às nossas crianças”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!