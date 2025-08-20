Programa Rondônia Cidadã leva serviços gratuitos para mais de 3 mil pessoas em Cacoal e segue para Campo Novo de Rondônia

Publicada em 20/08/2025 às 09h06
Cidadania, saúde e esperança chegaram em peso a Cacoal no último fim de semana. Nos dias 16 e 17 de agosto, o programa Rondônia Cidadã movimentou a cidade com um total de 3.317 atendimentos gratuitos em áreas essenciais como documentação, saúde, educação e lazer — uma verdadeira força-tarefa em prol da população. Agora, nos dias 23 e 24 de agosto, o programa segue para o município de Campo Novo de Rondônia.
A ação itinerante é desenvolvida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) desde 2019 e já percorreu os 52 municípios do estado. Entre os serviços disponibilizados estão a emissão de documentos, orientação jurídica gratuita e atendimentos de saúde.
O morador de Cacoal, Adriano Mariano, esteve presente no Espaço Beira Rio, onde foi realizada a última edição do programa. Ele procurou o serviço de emissão de documento e elogiou a ação. “Eu vim aqui fazer a minha Carteira de Identidade Nacional e tive todo o suporte da equipe, que me atendeu muito bem. Sabemos que esse trabalho desenvolvido por todo estado é de suma importância para nós rondonienses”, relatou. No município, foram feitas 400 carteiras de identidade nacional (CIN).
“Cada edição do Rondônia Cidadã é construída com muito empenho e parceria, pois sabemos o quanto esses atendimentos transformam a realidade das comunidades”, ressaltou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.
Para a secretária da Seas, Luana Rocha, o sucesso do programa só é possível devido aos esforços conjuntos de todas as entidades e órgãos públicos parceiros. “Trata-se de uma construção coletiva, que envolve servidores, parceiros e, principalmente, a comunidade. Cada atendimento realizado é um passo a mais na promoção da inclusão social”, afirmou.
ATENDIMENTO
Para garantir organização e fluidez no atendimento, o Rondônia Cidadã adota a distribuição de senhas no início de cada ação, diretamente na triagem. As senhas são entregues por ordem de chegada e são válidas somente para o dia em que forem distribuídas.
A maioria dos serviços oferecidos não possui limite fixo de senhas. A exceção é a emissão da Carteira de Identidade Nacional, que conta com 300 senhas por ação (somando sábado e domingo). No entanto, essa quantidade pode ser alterada de acordo com as especificidades de cada edição. Nos casos em que o programa acontece em apenas um dia, por exemplo, o número de documentos é ajustado proporcionalmente.
Próxima edição – Campo Novo de Rondônia
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 15 de Outubro (Avenida Costa e Silva, 1853, Centro Setor 04)
23/08 (sábado): das 8h às 16h
24/08 (domingo): das 8h às 12h
Comentários
Seja o primeiro a comentar!