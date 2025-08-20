Programa Procal beneficia pequenos agricultores com transporte de calcário

Publicada em 20/08/2025 às 14h45
A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) implantou no início deste ano o Programa Municipal de Transporte de Calcário (Procal), que assegura aos pequenos produtores rurais do município o transporte gratuito de calcário da usina até a propriedade do agricultor.
O secretário de agricultara, Gilvaneo Da Veiga, explicou que o transporte do calcário é a parcela mais dispendiosa da aquisição do insumo, e o Procal foi criado para resolver esse problema. “O pequeno produtor vilhenense tinha muita dificuldade na aquisição do calcário porque o frete encarecia muito o insumo. Sentamos com os produtores, debatemos qual seria a melhor forma de resolver e entendemos que a criação de um programa que assegurasse o transporte do calcário seria a melhor alternativa. O produtor compra o calcário, no limite de até 15 toneladas, e a gente transporta gratuitamente”, explicou.
Gilvanio destacou ainda que o programa é fundamental para o fomento da agricultura familiar, pois assegura que o produtor tenha acesso ao calcário em tempo hábil para correção do solo, resultando em maior produtividade.
Além do transporte do insumo, a Semagri oferece mais um benefício: a aplicação com maquinário da secretaria. E o secretário declarou que o planejamento é aumentar o número de máquinas que atendem os produtores na aplicação do prroduto.
A meta do Procal neste primeiro ano é atender entre 300 e 350 produtores dos cerca de 5 mil agricultores inscritos na Semagri. Já o planejamento para 2026 é que sejam atendidos mais de mil produtores. O secretário enfatizou que hoje a Semagri conta com uma carreta para o transporte do calcário da usina até Vilhena, depois caminhões menores levam o insumo até as propriedades rurais. Mas a secretaria irá adquirir uma nova carreta para o transporte de calcário da usina até a cidade.
A aquisição do novo veículo se deu por uma emenda do deputado Luizinho Goebel, no valor de R$ 1,2 milhões e irá duplicar a capacidade de transporte de calcário para atender a demando dos produtores vilhenenses.
Para participar do Procal, o produtor deve atender a critérios estabelecidos: possuir área de até 102 hectares, estar inscrito no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra), da Secretaria de Finanças de Rondônia (Sefin/RO), e estar em dia com os tributos municipais.
Para mais informações sobre o programa, o produtor deve procurar a Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena, na margem da BR-174.
