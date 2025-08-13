Programa do governo de Rondônia “Visitação em Terra Indígena” fortalece etnoturismo no estado

Publicada em 13/08/2025 às 11h49
O programa do governo de Rondônia Visitação em Terras Indígenas incentiva a implementação do turismo em comunidades indígenas do estado, promovendo o etnoturismo e oferecendo aos visitantes novas experiências, como conhecer as histórias e crenças das comunidades, permitindo a vivência com a cultura dos povos originários, além de gerar novas oportunidades para as comunidades participantes do programa.
O programa contempla várias atrações ligadas à cultura e à vivência nos territórios indígenas, incluindo apresentações culturais, trilhas, oficinas, gastronomia tradicional, artesanato e atividades de integração com as comunidades. As rotas e roteiros são elaborados de forma conjunta, respeitando a identidade e as tradições de cada povo. Ao total são 17 comunidades indígenas interessadas no turismo.
A Superintendência Estadual do Turismo (Setur) em parceria com demais órgãos estaduais vem realizando diagnósticos e capacitações por meio de visitas técnicas, além da elaboração de Planos de Ação impressos e específicos para cada comunidade participante do programa, com o objetivo de estruturar e preparar as comunidades para o recebimento de visitantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa representa oportunidade de desenvolvimento social e econômico para as comunidades tradicionais, permitindo que preservem suas tradições e, ao mesmo tempo, gerem benefícios e oportunidades para seus povos.
O superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira Junior, destacou que a ação valoriza a cultura dos povos indígenas e a preservação das comunidades tradicionais. “Estamos trabalhando para fortalecer a autonomia das comunidades tradicionais por meio do etnoturismo, respeitando suas práticas culturais.”
As secretarias parceiras do programa são o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO); Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO); Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam); e Superintendência Estadual do Indígena (SI).
