Programa Avalia Porto Velho melhora performance dos estudantes

Publicada em 23/08/2025 às 10h36
No próximo dia 26 de agosto de 2025 (terça-feira), no turno regular das aulas, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza a segunda edição de 2025 do Programa Avalia Porto Velho, uma iniciativa que se consolida como marco no fortalecimento da qualidade do ensino da rede municipal.
Voltado para estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, em escolas urbanas e rurais, o programa busca oferecer um diagnóstico preciso do processo de aprendizagem. Nesta edição, a prova contemplará os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, com atenção especial às turmas do 2º, 3º, 5º e 9º anos – etapas consideradas estratégicas para a preparação dos alunos nas avaliações externas, como o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o Saero (Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia).
Segundo o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, o Avalia Porto Velho é resultado do esforço conjunto de toda a equipe da Semed, diretores, coordenadores, professores e profissionais da educação que se dedicam diariamente para que os estudantes avancem em seu desempenho. “Essa avaliação é fundamental para medir os conhecimentos adquiridos, identificar as dificuldades e fortalecer as práticas pedagógicas. Assim, nossas escolas estarão cada vez mais preparadas para os desafios e conquistas futuras”, destacou.
A primeira edição do programa, realizada no primeiro semestre deste ano, já apresentou resultados significativos: as escolas municipais passaram a ter acesso a dados mais consistentes, que orientaram o planejamento pedagógico com foco na superação das dificuldades de aprendizagem e no fortalecimento das habilidades dos estudantes.
Com a segunda edição, a expectativa é contribuir para a melhoria dos indicadores educacionais, incluindo o avanço no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), reforçando o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade, que garanta às crianças e adolescentes de Porto Velho as condições necessárias para aprender, crescer e sonhar com um futuro melhor.
