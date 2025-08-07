Professores e Estagiários da Rede Municipal de Ensino participam de oficina de formação em Libra

Publicada em 07/08/2025 às 14h48
Nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Escola do Legislativo por meio de articulação do Deputado Estadual Ismael Crispim, promove a Oficina de Libras voltada aos professores e estagiários da rede municipal de ensino.
O evento acontecerá no auditório da Faculdade Estácio FSP, no período das 14h às 18h, reunindo aproximadamente 250 participantes.
A formação é conduzida pelo professor Marcus Loureiro, da Escola do Legislativo, que trará sua experiência e didática para promover o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, contribuindo para uma educação mais inclusiva e acessível.
A iniciativa reforça o compromisso da Semed com a formação continuada dos profissionais da educação e com a valorização da inclusão nas escolas públicas do município.
