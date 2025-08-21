Produção agrícola e valorização da cultura indígena são fortalecidas pelo governo em Nova Colina

Publicada em 21/08/2025 às 14h38
Com o objetivo de valorizar, celebrar e fortalecer a identidade, as tradições e os saberes do povo indígena local, o governo de Rondônia promoveu, no dia 14 de agosto, um Dia Especial da Cultura Indígena na Aldeia Iterapi, no distrito de Nova Colina. O evento, realizado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), reuniu produtores, lideranças indígenas e representantes da comunidade, integrando-os às ferramentas de gestão e planejamento das atividades produtivas e das políticas públicas de governo para o desenvolvimento da agricultura de Rondônia.
O trabalho desenvolvido pela Emater-RO junto aos povos indígenas têm sido intensificado nos últimos anos no intuito de atender à crescente demanda que vem se apresentando nas comunidades, principalmente no que se refere às atividades produtivas. Com a realização do Dia Especial da Cultura Indígena, o povo da Aldeia Iterapi teve a oportunidade de assistir às palestras sobre gestão ambiental e planejamento para o plantio de café clonal, atividade que vem sendo desenvolvida pela comunidade local. Segundo o extensionista da Emater-RO, Cesar Augusto Dutra da Rosa, “estamos buscando fortalecer a atividade familiar para o cultivo de um café sustentável e de potencialidade comercial”, explicou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a agricultura familiar e indígena tem um papel estratégico no desenvolvimento do estado. “O governo tem ampliado as políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura indígena, promovendo assistência técnica, insumos e equipamentos para que essas comunidades possam produzir com dignidade e qualidade de vida, preservando suas tradições e contribuindo para o crescimento do estado”, ressaltou.
De acordo com o morador da aldeia Cacoal e presidente da Cooperativa de Produção e Extrativismo sustentável da Floresta Indígena Vekala Igarapé Lourdes (Coopervekala), José Palahv Gavião, as ações de assistência técnica têm feito diferença no cotidiano dos produtores. “O acompanhamento das plantações de café, cacau e outros produtos trouxe avanços significativos depois de 2020. O trabalho da Emater orienta o produtor indígena sobre como plantar e manejar a lavoura, e isso é muito importante para nós”, afirmou.
O presidente da Cooperativa explicou ainda que, a cooperativa indígena se dedica à produção e extrativismo sustentável da floresta e que hoje busca um crescimento alinhado à evolução tecnológica nas suas atividades. “A gente espera que futuramente possamos contar com maquinário agrícola, para mecanizar as roças e diminuir as queimadas. Isso ajuda a combater os incêndios na floresta amazônica e garante maior sustentabilidade.”
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO
A presença da Emater-RO no apoio à agricultura indígena tem sido de grande relevância para o desenvolvimento produtivo local, especialmente pela inserção de políticas públicas, a exemplo do programa Plante Mais, que já garantiu mudas de café para a aldeia.
O extensionista da Emater-RO, ressaltou ser fundamental os serviços de assistência técnica e extensão rural prestados pela instituição para garantir que o conhecimento técnico chegue até as comunidades mais distantes. “A gente sabe da importância do trabalho que a Emater desenvolve junto aos povos indígenas. Estamos falando de produção de alimentos, de sustentabilidade, de acesso à tecnologia e também de respeito à cultura tradicional.”
VALORIZAÇÃO CULTURAL
O Dia Especial da Cultura Indígena foi importante também para integrar ações e fortalecer a identidade e tradições dos povos indígenas. Como forma dessa integração, além das palestras apresentadas pelos extensionistas, foram realizadas apresentações de danças e comidas típicas, destacando a riqueza da tradição do povo Gavião.
O evento reafirmou a parceria entre o governo do estado e as comunidades indígenas, unindo conhecimento técnico, políticas públicas e valorização cultural. Ao mesmo tempo em que fortalece a produção agrícola, a iniciativa contribui para preservar tradições, fomentar o desenvolvimento sustentável e garantir a participação ativa dos povos indígenas no crescimento econômico de Rondônia.
