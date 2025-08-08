PREVISÃO DO TEMPO: tempo instável predomina no Norte nesta sexta-feira (8)
Por Maria Clara Abreu / brasil61.com
Publicada em 08/08/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta sexta-feira (8), indica instabilidade e baixa umidade relativa do ar na maioria dos estados. 

Chuvas se concentram ao longo do dia desde o norte do Pará até o norte do Amazonas, assim como em Roraima e Amapá.

Em contraste, as regiões do Acre, Rondônia e Tocantins apresentam condições mais estáveis.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16°C. Já a máxima pode chegar até 39°C. 

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

