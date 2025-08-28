PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (28) com fortes chuvas no Norte

Por Sophia Stein / Brasil61
Publicada em 28/08/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta quinta-feira (28) na Região Norte é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no Amazonas, Acre, Amapá, Pará e Roraima.
Durante a tarde, as chuvas continuam intensas no norte do Amazonas, Pará e Amapá. Já no Acre, Tocantins, Rondônia e sul do Pará, o sol predomina entre poucas nuvens.
À noite, o tempo permanece nublado em áreas do Amazonas, Amapá e Pará, enquanto nas demais regiões o céu fica com muitas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16°C, em Rio Branco; já a máxima está prevista para Palmas, com 37°C. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
