PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá muitas nuvens e sol, nesta quinta-feira (7)
Por inmet.gov.br
Publicada em 07/08/2025 às 07h50
  Na Região Norte, áreas de instabilidade irão se concentrar no noroeste e na porção central do Amazonas, Roraima e noroeste do Pará, com volumes que podem superar 60 mm. Em contraste, na porção sul do Amazonas, Acre, Rondônia, centro-sul do Pará, Tocantins, não há previsão de chuvas ao longo da semana.

Nestas localidades, a tendência é de redução da umidade relativa do ar, que pode atingir níveis abaixo de 30%, conforme a Figura 1, demandando atenção especial quanto ao risco de incêndios.

Porto Velho, RO - 07/08/2025

Temperatura Mínima
23°C
Tendência:

Temperatura Máxima
35°C
Tendência:

Umidade Máxima
90%

Umidade Mínima
40%

Manhã

:: Poucas nuvens

Direção do Vento
S-SW

Intensidade do Vento
Fracos

Tarde

:: Poucas nuvens

Direção do Vento
S-SW

Intensidade do Vento
Fraco/Moderado

Noite

:: Claro

Direção do Vento
S-SE

Intensidade do Vento
Fracos

Geral Tempo
