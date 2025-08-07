PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá muitas nuvens e sol, nesta quinta-feira (7)

Publicada em 07/08/2025 às 07h50
Na Região Norte, áreas de instabilidade irão se concentrar no noroeste e na porção central do Amazonas, Roraima e noroeste do Pará, com volumes que podem superar 60 mm. Em contraste, na porção sul do Amazonas, Acre, Rondônia, centro-sul do Pará, Tocantins, não há previsão de chuvas ao longo da semana.
Nestas localidades, a tendência é de redução da umidade relativa do ar, que pode atingir níveis abaixo de 30%, conforme a Figura 1, demandando atenção especial quanto ao risco de incêndios.
Porto Velho, RO - 07/08/2025
Temperatura Mínima
23°C
Tendência:
Temperatura Máxima
35°C
Tendência:
Umidade Máxima
90%
Umidade Mínima
40%
Manhã
:: Poucas nuvens
Direção do Vento
S-SW
Intensidade do Vento
Fracos
Tarde
:: Poucas nuvens
Direção do Vento
S-SW
Intensidade do Vento
Fraco/Moderado
Noite
:: Claro
Direção do Vento
S-SE
Intensidade do Vento
Fracos
