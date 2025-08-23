PREVISÃO DO TEMPO: Norte do Brasil contará com chuva intensa em boa parte da região, neste sábado (23)

Publicada em 23/08/2025 às 08h00
A previsão do tempo para este sábado (23) indica que, no Norte do Brasil, pode chover em boa parte da região. Os acumulados mais intensos serão notados em todo o
Acre, assim como no oeste do Amazonas e de Roraima, onde são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Já no Baixo Amazonas, onde estão localizadas cidades paraenses como Óbidos e Oriximiná, a previsão é de chuva isolada.
Esse mesmo quadro será notado em todo o Amapá, principalmente em cidades mais ao leste, como Tartarugalzinho e Calçoene.
Já para o Tocantins e Rondônia, a predominância será de variação entre muitas e poucas nuvens, sem previsão de chuva.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista deve chegar a 22°C, em Palmas. Já a máxima poderá chegar a 38°C, em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
