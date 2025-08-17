PREVISÃO DO TEMPO: domingo (17) com chuvas para a Região Norte

Por Mariana Ramos / brasil61.com
Publicada em 17/08/2025 às 09h30
A previsão do tempo para este domingo (17) é de instabilidade com muitas chuvas para boa parte da região.
Tocantins e Acre seguem com sol e variações de nuvens ao longo do dia.
Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará terão dia chuvoso com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 21°C, em Rio Branco. Já a máxima será de 36°C, em Rio Branco e Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
