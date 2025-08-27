Presidente do TRT-14 é homenageado na cerimônia dos 20 anos do CSJT

Publicada em 27/08/2025 às 14h24
Em comemoração aos 20 anos de criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), foi realizada, nesta terça-feira (26/8), às 11h, no Salão Nobre do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a Cerimônia de Entrega de Medalhas Comemorativas. A solenidade prestou homenagem a autoridades que contribuíram com a trajetória institucional do Conselho ao longo de duas décadas.
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, foi um dos agraciados com a Medalha Comemorativa dos 20 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
A solenidade, marcada pela formalidade e pela celebração da trajetória do CSJT, contou com a presença de autoridades do Judiciário trabalhista, entre elas os ministros e ministras do TST, ex-presidentes do Conselho, inclusive in memoriam, os conselheiros da Justiça do Trabalho que atuam no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os atuais presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho.
A medalha reforça o reconhecimento individual à contribuição dos homenageados para a consolidação e o aprimoramento da Justiça do Trabalho brasileira.
Ainda como parte das comemorações, foi inaugurada, às 17h do mesmo dia, a exposição “CSJT 20 Anos”, localizada no 5º andar do Bloco A do TST. A mostra resgata momentos marcantes da história do Conselho, criado em 2005 com o objetivo de promover a integração, o planejamento e o fortalecimento institucional da Justiça do Trabalho.
A exposição é aberta ao público e permanecerá disponível para visitação, oferecendo um panorama dos principais marcos, projetos e resultados que contribuíram para o desenvolvimento do ramo trabalhista do Judiciário.
