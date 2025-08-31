Presidente do Sindsef, Almir José Silva, filia-se ao PDT e reforça luta pela dignidade dos servidores públicos federais

Publicada em 31/08/2025 às 09h10
Porto Velho (RO) – Em defesa dos direitos e da dignidade dos Servidores Públicos Federais, o presidente do Sindsef (Sindicato dos Servidores Públicos Federais), Almir José Silva, deu mais um passo decisivo em sua trajetória sindical e política ao filiar-se juntamente com o advogado Elton Assis, ex-presidente da OAB-RO, ao Partido Democrático Trabalhista (PDT).
O ato de filiação ocorreu na sexta-feira, 29, em evento em Porto Velho, que reuniu lideranças regionais, apoiadores e representantes de entidades de classe.
A escolha do PDT, partido do ex-senador Acir Gurgacz, reconhecido como um dos principais defensores das pautas dos servidores federais, foi fruto de consenso entre lideranças sindicais e políticas.
Para Almir José, a filiação representa a continuidade de uma missão: fortalecer a luta pelas reivindicações históricas da categoria em Brasília, onde diversas pautas permanecem paradas e necessitam de maior articulação junto à bancada federal de Rondônia.
Almir José destacou a parceria de Acir Gurgacz como grande articulador em reuniões importantes para os servidores, como a audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, com a ministra do MGI, Gleici Hoffmann e com a equipe técnica do Ministério da Saúde, defendendo pautas cruciais para categoria.
Dentre as principais demandas que necessitam de intervenção da bancada federal está, o reconhecimento dos direitos dos servidores transpostos; a valorização dos servidores pioneiros do antigo território e a reparação aos servidores sucanzeiros intoxicados por DDT.
Segundo lideranças, o trabalho incansável do presidente do Sindsef consolidou seu nome como referência de liderança sindical e política em Rondônia. Almir José já é apontado pela base como possível candidato à Câmara Federal em 2026, reforçando o compromisso com um projeto coletivo em prol dos servidores federais.
“Este é um passo importante, mas é apenas o início de uma caminhada maior. Nossa missão é garantir que os servidores públicos federais tenham voz, respeito e dignidade nas instâncias de decisão do país”, destacou Almir José em seu discurso durante o evento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!