Prefeiturade Porto Velho garante acolhimento às mulheres vítimas de violência por meio do Creas

Instituído com a missão de acolher e devolver dignidade às mulheres vítimas de violência doméstica, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) tornou-se um elo fundamental entre o Poder Público e a sociedade na luta contra esse grave problema em Porto Velho.
Sob gestão da Prefeitura, o Creas possui um setor exclusivo para atendimento a essas mulheres — a maioria encaminhada pelo Ministério Público e pela Delegacia da Mulher. No local, elas encontram uma rede de apoio para romper o ciclo de violência.
Segundo a coordenadora do Creas Mulher, Elessandra Lopes da Silva, as vítimas também podem procurar espontaneamente o serviço no Creas em Porto Velho que está localizado na rua Geraldo Ferreira, 2166, bairro Agenor de Carvalho.
“Além de ser encaminhada por esses órgãos, a vítima pode vir por conta própria ao Creas. Muitas vezes, a mulher não se sente segura para denunciar porque ainda não consegue compreender que está em situação de violência”, explicou.
A violência doméstica, diferente de outros crimes, está inserida em um contexto de agressões psicológicas, físicas e humilhações que oprimem a vítima e exigem a intervenção do Estado para ser rompido.
Durante o Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher, a Prefeitura de Porto Velho realiza diversas ações de conscientização para mobilizar a sociedade e fortalecer a rede de proteção.
Canais de atendimento:
-Central de Atendimento à Mulher: 180
-Delegacia da Mulher e Família: (69) 98418-7820 ou 197
-Ministério Público/RO – Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica: (69) 98408-9931
-Creas – Plantão Social 24h: (69) 98473-5966.
