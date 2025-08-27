Prefeitura trabalha na construção de drenagem na rua Afonso José, entre Frei Caneca e Raimundo Barreto

Publicada em 27/08/2025 às 08h32
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, iniciou nesta terça-feira, 26, a construção de uma rede de drenagem pluvial na rua Afonso José, no trecho entre a Frei Caneca e Raimundo Barreto, no Setor 07.
O serviço faz parte do cronograma de obras urbanas da Prefeitura e tem como objetivo garantir a boa vazão das águas no local.
O prefeito Jeverson Lima afirmou que a construção de redes de drenagem, assim como a manutenção das já existentes, visa evitar alagamentos no período chuvoso e também garantir maior durabilidade da pavimentação asfáltica das ruas. “Com obras e cuidados constantes, é possível conservar bem nossas vias, mantendo a cidade organizada e com trânsito funcional”, explicou.
