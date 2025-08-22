Publicada em 22/08/2025 às 09h40
Na tarde desta quinta-feira (21), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou os trabalhos de recuperação das estradas vicinais que dão acesso ao município. Atendendo às recomendações do prefeito Affonso Cândido (PL), as equipes estão atuando de forma reforçada neste período de verão amazônico, garantindo melhor trafegabilidade e mais segurança aos moradores do setor Riachuelo.
Prefeitura recupera pontos críticos das estradas do setor Riachuelo. Além de melhorar o tráfego nos trechos mais críticos, as ações contribuem para a conservação das vias, prevenindo erosões e facilitando o acesso. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados na Linha 86.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, a recuperação das estradas é essencial para assegurar o direito de ir e vir da população. “Nosso objetivo é garantir que os moradores da zona rural possam transitar com mais segurança, especialmente os estudantes que dependem do transporte escolar diariamente. Esse trabalho preventivo evita transtornos maiores e melhora as condições de acesso”, ressaltou.
O chefe do Executivo Municipal reforçou ainda que a manutenção das vias é fundamental tanto para a mobilidade da população quanto para o escoamento da produção agrícola. “Estamos acompanhando de perto as demandas e intensificando os serviços conforme a necessidade de cada setor. Nosso compromisso é manter as estradas em boas condições durante todo o ano”, afirmou.
