Prefeitura realiza serviços de limpeza e manutenção na Praça Municipal Nilo Paulo Balbino

Por ASSESSORIA
Publicada em 11/08/2025 às 15h05
A Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot está recebendo cuidados especiais! Mesmo antes da conclusão da reforma, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (Semod) iniciaram serviços que não constam na planilha da empresa responsável pela obra, como jardinagem, poda da grama e nivelamento dos canteiros.
Tudo isso para que o espaço já comece a ganhar um visual mais organizado, seguro e acolhedor para as famílias de Espigão do Oeste. Além dos trabalhos complementares, a Administração Municipal segue acompanhando de perto e cobrando que a empresa contratada cumpra todas as etapas da reforma, garantindo a entrega de um serviço de qualidade, como a nossa população merece.
