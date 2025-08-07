Prefeitura realiza reparos na iluminação pública em diversos bairros de Ji-Paraná

Publicada em 07/08/2025 às 14h30
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou na noite desta quarta-feira (6) mais uma etapa da operação intensiva de manutenção da iluminação pública. A ação atende à determinação do prefeito Affonso Candido (PL) e integra um cronograma definido com as demandas que chegam diariamente.
Com base nos pedidos recebidos, o planejamento da Semosp abrange todos os bairros do município. Nesta semana, as equipes atuaram nos bairros Rondon, Orleans, União 2, Valparaíso, Nova Brasília e Bela Vista, promovendo mais segurança e qualidade de vida à população.
O prefeito Affonso Candido destacou o compromisso da administração com a melhoria da iluminação pública. “Estamos atuando com profissionais especializados, devidamente equipados e preparados. A iluminação pública é uma prioridade, pois garante segurança e bem-estar à população. Vamos continuar avançando, ouvindo os moradores e atendendo cada região com planejamento e transparência”, afirmou.
As equipes de eletricistas capacitados atuam tanto durante o dia quanto à noite, ampliando o alcance dos serviços. Moradores dos bairros que ainda não enviaram solicitações podem entrar em contato com a Semosp pelo telefone (69) 3416-4161 ou diretamente na sede da Secretaria, localizada na avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
