Prefeitura realiza manutenção na iluminação pública do Jardim dos Migrantes

Na noite desta quarta-feira, 13, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e seguindo as orientações do prefeito Affonso Candido (PL), realizou uma ampla manutenção na iluminação pública da Rua 31 de Março, no bairro Jardim dos Migrantes. A ação tem como objetivo corrigir problemas acumulados e garantir mais segurança e qualidade de vida para a população.
Segundo o prefeito Affonso Candido, a demanda por troca de lâmpadas e outros reparos tem sido intensa, reflexo da falta de manutenção adequada na gestão anterior. “Nossa equipe está diariamente nas ruas, realizando os serviços necessários e fiscalizando os espaços públicos. Com essa força-tarefa, esperamos reduzir significativamente o número de solicitações que chegam todos os dias”, afirmou.
O prefeito destacou ainda o compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura urbana. “Queremos oferecer uma iluminação pública eficiente e segura para todos. Esse trabalho segue um cronograma definido pela equipe da Semosp, priorizando as áreas mais necessitadas”, reforçou Affonso.
A Prefeitura lembra que os moradores podem solicitar reparos na iluminação pública sempre que identificarem problemas no bairro. O contato pode ser feito pelo WhatsApp/telefone (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da Semosp, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221 – Jardim dos Migrantes.
