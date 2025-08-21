Prefeitura realiza a entrega 180 kg de alimentos não perecíveis ao Banco de Alimentos do município

Por Decom/PMA
Publicada em 21/08/2025 às 09h33
Na manhã desta quarta-feira (08/08), a Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura (SMETEC), realizou a entrega de aproximadamente 180 kg de alimentos não perecíveis ao Banco de Alimentos de Ariquemes.
Os donativos foram arrecadados durante o 3º Encontro de Pesca, promovido no último final de semana, evento que reuniu competidores e comunidade em uma grande ação de esporte, lazer e solidariedade.
Com esta iniciativa, além de fortalecer as práticas esportivas e culturais, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a solidariedade e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no município.
