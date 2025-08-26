Prefeitura lança “Natal Porto Velho Luz” que vai transformar a capital em cidade encantada

Publicada em 26/08/2025 às 16h18
O Natal é um dos períodos mais esperados do ano. Mais do que uma celebração, ele simboliza união, esperança e renovação. Em Porto Velho, a data ganha um novo brilho com o lançamento da marca “Natal Porto Velho Luz – Uma cidade encantada”, iniciativa que une tradição, cultura, turismo e desenvolvimento econômico, consolidando o período natalino como um marco na identidade da capital rondoniense.
Paulo Moraes Júnior destacou a importância do evento para a cidade
A nova identidade foi inspirada em elementos que traduzem o espírito da cidade e a essência da festa: luz, confraternização, encantamento e acolhimento. A estética e o nome escolhidos reforçam o propósito de transformar o Natal em um grande evento cultural e turístico, capaz de atrair visitantes, valorizar as tradições locais e movimentar o comércio e a economia criativa.
UM NATAL PARA TODOS
O Natal Porto Velho Luz será realizado no Parque da Cidade e outros pontos da capital, e terá 45 dias de programação, começando em 21 de novembro e seguindo até 4 de janeiro. A expectativa é reunir mais de 500 mil pessoas ao longo do evento. Entre as atrações já confirmadas, estão: Parque da Cidade 100% Iluminado, com 53 mil metros quadrados de área decorada; Árvore gigante em pixel LED, que promete encantar moradores e turistas; Pista de patinação no gelo de 12x25m, inédita na região; Casa do Papai Noel e a Estação do Trenzinho de Natal; Vila de Alimentação encantada, reunindo sabores locais e regionais; Decoração temática e sensorial, pensada para proporcionar experiências únicas a todas as idades.
CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO
O secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, destacou a importância do evento para a cidade. “É mais uma vez, com coração quentinho, que damos o ‘start’ à época mais mágica de todas: o nosso Natal. Esse ano o Parque da Cidade será iluminado de uma forma ainda mais especial, com novidades e interatividade para o público. Teremos duas grandes surpresas reservadas para o evento, mas já podemos afirmar: será um Natal de muita luz, magia e espírito familiar. Porto Velho merece isso e muito mais”.
O prefeito Léo Moraes reforçou o caráter cultural e afetivo do Natal para a população. “Esse lançamento é um pré-evento que abre as portas para um Natal mágico, encantador e cheio de luz. Queremos que essa celebração se torne parte permanente da identidade de Porto Velho, marcando a vida das nossas crianças e emocionando as famílias. O Natal é sobre renascimento, esperança e dias melhores. Estamos otimistas que será inesquecível e ficará para sempre no imaginário da nossa população”.
INICIATIVA PRIVADA COMO PARCEIRA
O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, explicou o papel da iniciativa privada no projeto: “Estamos inovando ao convidar empresas para conectar suas marcas a esse momento tão especial. Em troca, oferecemos espaços de exposição de grande qualidade, em uma época que toca corações e, ao mesmo tempo, fomenta a economia local. Esse é um modelo de gestão eficiente, que faz mais com menos e garante um Natal de qualidade para Porto Velho”.
ENCANTO QUE FORTALECE A CIDADE
Mais do que um espetáculo de luzes, o Natal Porto Velho Luz representa uma experiência cultural, turística e econômica. Ele transforma a cidade em um destino encantado, capaz de gerar impacto positivo para comerciantes, artistas, empresários e para toda a comunidade.
O edital do evento será lançado no dia 1º de setembro, fique atento aos canais da Emdur e da Prefeitura de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!