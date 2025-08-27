Prefeitura intensifica patrolamento e cascalhamento de ruas no bairro São Francisco

Publicada em 27/08/2025 às 14h15
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta quarta-feira, 27, os serviços de patrolamento e cascalhamento em diversas ruas do bairro São Francisco. A iniciativa segue determinação do prefeito Affonso Cândido (PL) e reforça o compromisso da administração em investir na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população.
O objetivo é aproveitar o período de estiagem para acelerar os trabalhos e atender o maior número possível de demandas da comunidade.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a Semosp tem atuado com agilidade para dar respostas às necessidades dos moradores. “Com nossas equipes, o trabalho não para. Agora chegamos ao bairro São Francisco, reafirmando nosso compromisso com a população. Os servidores atuam com dedicação para que possamos avançar cada vez mais”, destacou.
Nas Ruas T-10, T-11 e T-12, entre as ruas Amapá e Rio Machado, as equipes já trabalham na recuperação em caráter de urgência. O morador Antônio Cavalcante elogiou a ação. “A Prefeitura está fazendo um excelente trabalho e tem nosso total apoio. Isso melhora muito a vida no bairro”, afirmou.
Com os serviços em ritmo acelerado, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso em valorizar o bairro São Francisco, considerado um dos mais importantes do município. Os moradores que desejarem solicitar serviços podem entrar em contato com a Semosp pelo telefone (69) 3416-4161 ou comparecer diretamente à secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
