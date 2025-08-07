Prefeitura inicia mutirão de limpeza e revitalização da lagoa do Beira Rio Cultural

Publicada em 07/08/2025 às 09h03
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou nesta quarta-feira (6) um mutirão de limpeza e revitalização da lagoa do Beira Rio Cultural, localizada no segundo distrito da cidade. A ação atende a uma antiga demanda da comunidade que utiliza o espaço para lazer, especialmente nos fins de semana e feriados.
Os trabalhos envolvem roçagem, capinação, poda, retirada de resíduos e limpeza geral do lago. A iniciativa mobiliza dezenas de servidores municipais em um esforço conjunto para melhorar o ambiente e oferecer mais segurança e conforto aos frequentadores.
Ponto tradicional de encontro de famílias e visitantes de outros municípios, o Beira Rio Cultural é um dos cartões-postais de Ji-Paraná. Com a revitalização, a Prefeitura pretende tornar o espaço ainda mais acolhedor para convivência, prática de exercícios físicos e momentos de lazer ao ar livre.
A movimentação das equipes da Semosp surpreendeu quem já estava no local. “Quando cheguei para caminhar, me deparei com essa equipe animada e pronta para o trabalho. Muitos servidores atuando juntos. É muito legal! E sei que o Beira Rio vai ficar ainda mais bonito”, comentou Joana Alves, moradora do bairro Nova Brasília.
A previsão é que os serviços continuem nos próximos dias. A Prefeitura reforça o pedido de conscientização da população para manter o espaço limpo e preservado. Rodeada por pista de caminhada e áreas para atividades físicas, a lagoa do Beira Rio Cultural segue como um dos principais pontos de lazer da cidade, agora com melhorias que vão valorizar ainda mais o local.
