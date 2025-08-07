Prefeitura inaugura novas salas de aula na Escola Luiz Cabral de Souza

Publicada em 07/08/2025 às 14h43
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou nesta terça-feira, 05 de agosto de 2025, a inauguração de um novo bloco com duas salas de aula na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Luiz Cabral de Souza. A solenidade marcou a entrega oficial da obra à comunidade escolar.
Participaram da cerimônia a prefeita Marcilene Rodrigues, a secretária municipal de Educação Anglizei Nascimento e a diretora da unidade, Patrícia Marques. Após os pronunciamentos, foi realizado o descerramento da placa de inauguração e uma visita simbólica ao novo espaço.
A construção das novas salas representa um avanço na infraestrutura da escola e atende à demanda por ambientes adequados para o processo de ensino e aprendizagem. O investimento reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da educação pública, proporcionando mais conforto para alunos, melhores condições de trabalho para os educadores e mais oportunidades para toda a comunidade escolar.
