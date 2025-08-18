Prefeitura entrega ampliação do Centro de Convivência do Idoso com piscina, vestiários e paisagismo

Publicada em 18/08/2025 às 08h33
Na última sexta-feira, a Prefeitura de Rolim de Moura (RO)por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realizou a solenidade de entrega da obra de ampliação do Centro de Convivência do Idoso. A cerimônia aconteceu durante mais um dia de atividades do centro, que reuniu dezenas de idosos, autoridades locais e convidados.
A obra contemplou a instalação de uma piscina especial com 11 metros de comprimento por 4,5 metros de largura, com volume de 50 mil litros e casa de máquinas, além da estrutura hidráulica. Ao redor da piscina, foi construído calçamento em porcelanato antiderrapante com gradil de proteção. Também foram entregues vestiários masculino e feminino com área total de 60 m², contendo chuveiros, vasos sanitários, lavatórios e estrutura acessível para pessoas com deficiência.
Outro destaque da ampliação é a construção de um parklet em alvenaria e madeira, com cobertura em pergolado e paisagismo com espécies variadas, oferecendo mais conforto e integração aos frequentadores do espaço.
O investimento total foi de R$ 353.500,00, sendo R$ 350 mil provenientes de emenda da então deputada federal Jaqueline Cassol e R$ 3.500,00 de contrapartida da Prefeitura de Rolim de Moura.
Durante o evento, o prefeito Aldo Júlio agradeceu à ex-deputada pela destinação dos recursos e destacou a importância da obra para a qualidade de vida dos idosos do município. “Essa ampliação é um presente para os nossos idosos. Com essa estrutura, estamos oferecendo mais dignidade, conforto e bem-estar para quem tanto já contribuiu com a nossa cidade. Agradeço imensamente à ex-deputada Jaqueline Cassol, que acreditou nesse projeto e destinou os recursos necessários para torná-lo realidade. Esse é o nosso compromisso: cuidar de quem cuidou de nós”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, também ressaltou o impacto positivo da obra. “O Centro de Convivência do Idoso é um espaço de acolhimento, integração e alegria. A piscina servirá também par ao grupo liderado por Rosi Cidran que lidera o grupo de mulheres acometidas com fibromialgia em parceria com a secretaria municipal de saúde. Com essa ampliação, proporcionamos novas possibilidades de atividades e momentos de lazer para nossos idosos. A piscina, os vestiários e o novo espaço paisagístico são conquistas que representam cuidado, respeito e valorização da terceira idade”, destacou a secretária ao relatar o empenho para que a obra se tornasse realidade.
