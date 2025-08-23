Prefeitura dialoga com populações dos distritos sobre planejamento de Porto Velho

Publicada em 23/08/2025 às 10h55
Nos distritos de Porto Velho, a população está participando dos eventos que antecedem a 2° Conferência de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM). Os encontros sãvoltados para os moradores entenderem o que já foi feito em seus distritos, indiquem as necessidades de suas comunidades e delegados que os representarão na conferência, marcada para acontecer em novembro no distrito sede.
O ciclo de eventos preparatórios começou no baixo Madeira e já passou por distritos como São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação. Cada atividade é pensada para aproximar a população da lei que orienta o crescimento e desenvolvimento do Município, indica o uso do solo, preserva áreas verdes e históricas, e indica melhorias em infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento econômico sustentável.
Durante os encontros, os moradores das comunidades ainda têm a oportunidade de participar de oficinas dinâmicas, que estimulam a reflexão sobre os efeitos das mudanças climáticas nos seus distritos e indicam a melhor organização do seu espaço urbano, especificando em mapas as principais vias, os bairros e o possível limite urbano de cada distrito.
Dinâmicas são pensadas para aproximar a população da lei que orienta o crescimento e desenvolvimento da cidade
No final das dinâmicas, acontece a eleição dos delegados distritais: todos os moradores presentes podem se candidatar, assim como, participar das votações. Esses representantes eleitos serão responsáveis por levar as demandas e propostas à 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do PDPM. Essa etapa assegura que cada distrito tenha participação direta no acompanhamento e nas decisões sobre o planejamento do Município.
As próximas paradas serão nos distritos de União Bandeirantes (27/8) e Rio Pardo (28/8). Já no mês de setembro, os eventos preparatórios estão marcados para acontecer em Jaci-Paraná (2/9), Nova Mutum Paraná (3/9), Fortaleza do Abunã (4/9), Nova Califórnia (8/9), Extrema (9/9), Vista Alegre do Abunã (10/9) e Abunã (11/9).
A iniciativa é liderada pela Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Secretaria Municipal de Economia (Semec) e tem a participação do Conselho Municipal da Cidade (Concidade PVH), garantindo o controle social dessa política pública.
