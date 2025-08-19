Prefeitura de Vilhena realiza audiência pública sobre instrumentos de planejamento municipal orçamentário para 2026-2029

Publicada em 19/08/2025 às 14h27
Com o intuito de apresentar, discutir e ouvir sugestões da população sobre os principais instrumentos de planejamento do município, que incluem o Plano Plurianual (PPA 2026-2029), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Prefeitura de Vilhena promoveu, na noite de sábado, 16, uma audiência pública no auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vitalina Gentil.
O encontro reuniu diversos representantes do Poder Legislativo e Executivo, além da participação ativa da comunidade local, que pôde contribuir com propostas e questionamentos voltados ao desenvolvimento do município.
Essas ações têm como principais objetivos garantir a transparência da gestão pública, possibilitar a participação social no processo de definição das prioridades do orçamento municipal e alinhar as políticas públicas às reais necessidades da população. A importância desse diálogo está em fortalecer a democracia, ampliar a corresponsabilidade entre a administração e a sociedade e assegurar que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e estratégica para o crescimento do município.
A audiência também contou com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no Youtube, ampliando o alcance e garantindo que mais cidadãos pudessem acompanhar as discussões. O vídeo da íntegra do evento permanecerá disponível para acesso da população no canal no link https://www.youtube.com/watch?v=55wlL-86a9o&ab_channel=PrefeituradeVilhena
De acordo com o prefeito Flori Cordeiro, que conduziu as apresentações, momentos como esse são fundamentais para estimular a participação popular no processo de construção das políticas públicas e consolidar o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de Vilhena.
