Prefeitura de Vilhena amplia o Porteira Adentro para fortalecer o campo

Publicada em 19/08/2025 às 08h49
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), deu início a mais uma fase do Programa Porteira Adentro. O lançamento ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18, na sede da Associação Aeroporto, com a participação de presidentes e dezenas de produtores rurais das cinco associações que serão beneficiadas.
O programa visa apoiar pequenos agricultores com a disponibilização de maquinário para serviços como abertura e manutenção de estradas internas nas propriedades, gradeamento de solo e abertura de tanques para piscicultura, entre outras ações. O objetivo é aumentar a produtividade e otimizar o escoamento dos produtos da agricultura familiar.
Valdemir Vieira, presidente da Associação Aeroporto, ressaltou a importância do programa para os pequenos produtores que, muitos deles, não têm condições de contratar hora/máquina para a realização de melhorias nas suas propriedades e encontram no Porteira Adentro o apoio da Prefeitura para buscar meios de aumentar a produtividade da sua propriedade e assegurar o escoamento do seu produto.
Já o Secretário de Agricultura, Gilvaneo Da Veiga, destacou que as ações são fundamentais para a logística da produção familiar. Ele também anunciou que, nesta etapa, o programa conta com a parceria da Secretaria Municipal de Obras, que atuará na manutenção das estradas vicinais da região.
O prefeito Flori Cordeiro enfatizou que os investimentos no setor agrícola são resultado de um planejamento eficiente da gestão municipal, que permitiu a economia de recursos para direcioná-los a áreas prioritárias, como a agricultura familiar.
Além de Flori Cordeiro e do secretário de Agricultura, estiveram presentes no evento o deputado estadual Luizinho Goebel, o secretário de Obras Laércio Torres, o gerente regional da Emater, Eliandro Márcio, e uma comitiva de vereadores liderada pelo presidente da Câmara Municipal, Dr. Celso Machado.
Serão beneficiadas nesta fase as associações ASPROTER, ASPRUJOM, Flor da Serra, Aeroporto e ASPRONP, que juntas representam mais de 500 famílias de agricultores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!