Prefeitura de Rolim de Moura inicia construção de ponte de concreto na Linha 200, lado norte

Publicada em 07/08/2025 às 08h36
A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) deu início nesta sexta-feira, 01, à construção de mais uma ponte de concreto no município, desta vez localizada na Linha 200, lado norte, no km 4. A nova estrutura terá 5,5 metros de largura por 40 metros de comprimento e substituirá uma antiga ponte de madeira, garantindo maior segurança, durabilidade e eficiência no escoamento da produção rural.
O início da obra foi acompanhado pelo prefeito Aldo Júlio e pelo secretário municipal de obras, Ezequiel Cassol, que reforçaram o compromisso da atual gestão com a infraestrutura rural.
Durante a visita ao local, o prefeito Aldo Júlio destacou que a meta da gestão é substituir todas as pontes de madeira por pontes de concreto até o fim do mandato, garantindo estruturas mais resistentes e com maior vida útil.
“Essa é mais uma ponte que está sendo construída com o objetivo de garantir trafegabilidade o ano inteiro. Já substituímos várias pontes de madeira e vamos trabalhar incansavelmente para atingir 100% de pontes de concreto em Rolim de Moura. Isso mostra o nosso respeito pelos produtores rurais”, afirmou.
A obra é realizada com recursos oriundos de emenda de bancada federal, resultado da articulação política do prefeito Aldo Júlio junto aos parlamentares de Rondônia. O prefeito fez questão de agradecer aos senadores Jaime Bagattoli e Marcos Rogério, bem como ao deputado federal Coronel Chrisóstomo, pelo apoio na destinação dos recursos para a referida ponte.
