Prefeitura de Rolim de Moura entrega novas salas de aula na escola Neusa Santos de Oliveira

Publicada em 16/08/2025 às 09h19
Na tarde desta sexta-feira, 15, a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou a cerimônia de entrega de sete novas salas de aula na Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Santos de Oliveira, localizada no bairro Cidade Alta.
A obra foi viabilizada por meio de uma emenda destinada pelo deputado estadual Jean Mendonça, no valor de R$ 620.000,00. A Prefeitura entrou com contrapartida de R$ 69.120,07, totalizando um investimento global de R$ 689.120,07.
A instituição atende atualmente o total de 320 alunos, distribuídos nas etapas: educação infantil II e III (2 e 3 anos) e pré-escolar I (4 anos). Até esta data contava com 9 salas de aula, agora passa a ter mais 7, além de sala de professores, sala para coordenação escolar, sala para atendimento educacional especializado, sala de direção, secretaria, cozinha com dispensa, banheiros para alunos e funcionários, almoxarifado, espaço livre com playground. A escola conta com 61 funcionários na equipe, entre eles, 40 servidores e 21 estagiários. A instituição conta com área ocupada de 1.388,04 m².
A solenidade contou com a presença do deputado Jean Mendonça, de autoridades locais e da comunidade escolar.
A ampliação da estrutura escolar representa um passo importante no atendimento à crescente demanda por vagas na educação infantil da região, especialmente no bairro Cidade Alta, o mais populoso do município, e que também recebe alunos dos residenciais vizinhos Jatobá I e II.
De acordo com a Semed, a fila desta região da cidade está zerada e todas as crianças dos bairros próximos que devem ser atendidas pelo município, tem vaga garantida.
Durante o evento, o prefeito Aldo Júlio agradeceu ao parlamentar pelo compromisso com a educação de Rolim de Moura. “Nossa gestão tem avançado em todas as áreas e trabalhado com responsabilidade e transparência para ampliar o acesso à educação de qualidade. Essa entrega só foi possível graças ao apoio do deputado Jean Mendonça, que destinou essa importante emenda para Rolim de Moura. Em nome da comunidade, agradeço ao deputado por acreditar na nossa cidade e contribuir para o futuro das nossas crianças”, declarou o prefeito.
O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, destacou a relevância da obra para a rede municipal. “Essa ampliação é uma resposta direta à necessidade que temos no bairro Cidade Alta, que é o mais populoso de Rolim e ainda absorve parte da demanda dos bairros Jatobá 1 e 2. Com essas sete novas salas, poderemos atender mais crianças em um ambiente adequado e com estrutura compatível com os padrões da educação infantil. Agradeço ao deputado por avaliar nosso projeto e entender a necessidade desta ampliação e lembro de agradecer também a todos só setores da gestão, convênio, obras, procuradoria, administrativo e todos os envolvidos na execução do projeto e por isso hoje estamos aqui proporcionando mais qualidade para atender nossas crianças”, afirmou o secretário.
“Essas novas salas representam mais oportunidades de aprendizagem e um espaço mais acolhedor para nossos estudantes. É um investimento que vai refletir diretamente na qualidade da educação que oferecemos”, afirmou a diretora Vaniz Walber.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!