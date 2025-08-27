Prefeitura de Rio Crespo realizará desfile de 7 de Setembro em homenagem à história do município

Publicada em 27/08/2025 às 08h39
Rio Crespo vai celebrar a Independência do Brasil de um jeito especial: com um desfile que contará, na avenida, a própria história do município.
A Prefeitura Municipal promoverá no próximo dia 7 de setembro, a partir das 16h, o tradicional desfile cívico. Este ano, a programação terá como destaque uma grande homenagem à trajetória de Rio Crespo, valorizando todos que contribuíram para a construção da história local.
O desfile será composto por pelotões que representam momentos e setores marcantes, como o arraiá, a Exporic, o futebol, a fanfarra, o Joer, a Educação, os pioneiros, as autoridades e a Saúde. A proposta é que os personagens reais sejam os protagonistas: cidadãos que vivenciaram e ajudaram a escrever essa história estarão presentes na avenida.
“Queremos que cada morador se sinta parte dessa celebração, pois é a própria comunidade quem construiu e continua construindo a história de Rio Crespo”, destacou o prefeito Eder Paraguai.
A Administração Municipal convida toda a população a participar e prestigiar este momento especial, que une tradição, memória e reconhecimento a todos que fazem parte da identidade do município.
