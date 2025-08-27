INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Prefeitura de Rio Crespo realizará desfile de 7 de Setembro em homenagem à história do município

O desfile será composto por pelotões que representam momentos e setores marcantes, como o arraiá, a Exporic, o futebol, a fanfarra, o Joer, a Educação, os pioneiros, as autoridades e a Saúde