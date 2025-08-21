Prefeitura de Porto Velho recolhe mais de 76 mil toneladas de lixo e amplia limpeza urbana

Publicada em 21/08/2025 às 10h49
Uma cidade limpa e bem cuidada não é importante apenas para o bem-estar físico e mental das pessoas. Ela também promove o desenvolvimento econômico e social, contribui para a preservação do meio ambiente e ainda reduz os riscos de proliferação de doenças, entre outros benefícios, como o fortalecimento do turismo.
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), atendendo à determinação do prefeito Léo Moraes, tem intensificado a Operação Cidade Limpa, que é a maior faxina já realizada em Porto Velho.
E agora com uma novidade: os munícipes podem acompanhar o andamento dos trabalhos em tempo real, por meio de uma plataforma digital. No total, até o último dia 11, mais de 76 mil toneladas de lixos e entulhos já foram recolhidas. As ações visam não somente melhorar a estética da cidade e eliminar aquela situação de abandono, mas principalmente garantir uma melhor qualidade de vida à população.
“Com trabalho duro, responsabilidade com os recursos públicos e comprometimento das nossas equipes, já avançamos bastante e mudamos completamente o visual da nossa capital. Porém, queremos avançar muito mais. Nossa população merece uma cidade bem cuidada e limpa todos os dias”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
NÚMEROS ATUALIZADOS
Limpeza de ruas - 6.648 quilômetros
Limpeza de canais - 16.152 metros
Limpeza de bocas de lobo - 575 unidades
Recolhimento de lixo - 76.538 toneladas
Para se ter uma ideia do esforço e do volume de trabalho que tem sido implementado, até março a Prefeitura havia recolhido 37.187 toneladas de lixos e entulhos. Desde então, mais 39.351 toneladas foram retiradas das ruas da cidade.
“Com os números atuais, em apenas quatro meses a quantidade de lixo recolhido representa mais que o dobro naquele período, fruto de planejamento e muito esforço”, disse o secretário-executivo de serviços básicos da Seinfra, Giovanni Marini.
Ele acrescentou que a limpeza urbana na atual gestão municipal é realizada em várias frentes, como na desobstrução de bueiros, varrição, roço, capina, rastelagem, limpeza de canais e de bocas de lobo, além do recolhimento de lixo e entulhos, entre outras.
ACOMPANHAMENTO
A novidade agora é que os dados da limpeza urbana podem ser acompanhados diariamente pela população através de um painel interativo criado pela Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI). A ferramenta atende solicitação do prefeito Léo Moraes, como forma de dar mais transparência às ações.
Por meio da plataforma, qualquer pessoa (em tempo real) pode ter acesso a todo andamento dos trabalhos em cada bairro, zona ou distrito. E não somente em relação aos serviços executados, mas também o quantitativo de cada um.
O cidadão também terá informações sobre os serviços de roçagem, pintura de meio-fio, encascalhamento, abertura de valas, pavimentação de vias, quantidade de massa asfáltica utilizada, instalação de manilhas ou tubos, tapa-buracos e notificação de lotes baldios.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!