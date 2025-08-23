Prefeitura de Porto Velho realiza mesa de conversa com vozes diversas contra a violência doméstica

Publicada em 23/08/2025 às 11h00
Na manhã desta sexta-feira (22), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, promoveu no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) uma roda de conversa sobre os impactos biopsicossociais da violência, estratégias coletivas de enfrentamento e o estímulo à participação política e cidadã das mulheresO encontro reuniu representantes de comunidades indígenas, afrodescendentes, migrantes, mulheres periféricas e profissionais do direito, que compartilharam experiências e reflexões sobre os desafios enfrentados no combate à violência doméstica.
A atividade também celebrou os 19 anos da Lei Maria da Penha, reforçando o compromisso da gestão municipal em ampliar a rede de proteção e aprofundar o debate sobre as diversas formas de violência que afetam a vida das mulheres em Porto Velho.
Segundo o prefeito Léo Moraes, o evento permitiu discutir não apenas os efeitos da violência, mas também suas causas. “Não é somente sobre a violência, estamos falando de algo muito mais profundo, como as causas que a geram. Temos avançado em políticas de proteção, como a parada obrigatória dos ônibus para mulheres após as 22h, sempre focados em conter o avanço desse problema nefasto para a sociedade”, destacou.
Para a diretora-geral do TRE/RO, Lia Maria Araújo Lopes, a parceria reforça o papel das instituições públicas na promoção da cidadania. “O TRE também tem a obrigação de trabalhar causas sociais. Esse evento é valioso porque trata da inclusão da mulher em diferentes camadas sociais. A Prefeitura está de parabéns pela forma responsável como atua nessa pauta”, afirmou.
Já a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyane, ressaltou o protagonismo das participantes. “Esse momento deu oportunidade para que todas as mulheres compartilhassem suas realidades. A partir das denúncias e relatos colhidos, vamos elaborar um documento que ajudará a fortalecer nossa rede de apoio e combate à violência”, explicou.
Durante todo o mês de agosto, a Prefeitura de Porto Velho intensifica ações da campanha Agosto Lilás, com a expectativa de que os resultados práticos das medidas adotadas comecem a refletir na sociedade nos próximos meses.
