Prefeitura de Porto Velho realiza evento alusivo à campanha Agosto Lilás pelo fim da violência contra as mulheres

Publicada em 19/08/2025 às 10h55
A Prefeitura de Porto Velho também abraça a mobilização nacional pelo fim da violência contra as mulheres e realiza evento alusivo à campanha Agosto Lilás. A ação será na próxima sexta-feira (22), das 8h às 12h, no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), localizado na Av. Pres. Dutra, nº 1889, bairro Olaria, na capital rondoniense.
“O objetivo do evento é discutir as diferentes formas de violência contra a mulher e seus impactos biopsicossociais, reunindo mulheres de diversas origens e vivências para a construção de estratégias coletivas de enfrentamento”, afirmou a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM) da prefeitura de Porto Velho, Anne Cleyanne Alves.
Cleyanne também disse que a violência contra a mulher em Rondônia é agravada por desigualdades históricas, raciais, territoriais e de classe. “Por isso, consideramos essencial criar espaços de escuta e debates que valorizem as vozes de mulheres diversas: indígenas, afrodescendentes, migrantes, periféricas e profissionais do direito, para a construção de soluções integradas”, completou.
Para Cleyanne, é preciso estimular a participação política e cidadã das mulheres
A coordenadora da CPPM enfatiza a importância da campanha Agosto Lilás, cujo objetivo é conscientizar a sociedade sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, promover a divulgação da Lei Maria da Penha e fomentar o debate sobre políticas públicas de gênero.
Para Cleyanne, é preciso estimular a participação política e cidadã das mulheres, promover maior conscientização tanto do público feminino como da população como um todo sobre as formas de enfrentamento a todos os tipos de violência e fortalecer a rede de proteção.
“A gestão do prefeito Léo Moraes também está comprometida com essa causa, mas é preciso a participação de todos, homens e mulheres que de bem que não aceitam essa realidade e querem se juntar a nós nesse esforço coletivo em defesa de todas as mulheres do nosso município”, finalizou.
