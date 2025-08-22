Prefeitura de Porto Velho promove seminário sobre assédio moral e sexual na educação

Publicada em 22/08/2025 às 10h05
A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) realiza, no próximo dia 28 de agosto de 2025, o Seminário “Assédio Moral e Sexual: Conhecer para Prevenir e Combater”, no auditório da Unopar, localizado na rua Matrinchã, nº 996, bairro Lagoa. O evento acontecerá em dois turnos: das 8h às 12h e das 14h às 17h.
A iniciativa busca ampliar o debate sobre a gravidade do assédio moral e sexual nos ambientes educacionais, promovendo um espaço de reflexão e troca de experiências entre profissionais da rede municipal. O objetivo é oferecer ferramentas para a prevenção, enfrentamento e acolhimento de situações de violência e desrespeito no contexto escolar.
Segundo o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, abrir espaço para essa discussão é fundamental para o fortalecimento da cultura de paz, baseada no respeito, na ética e na dignidade, reafirmando o compromisso do poder público em garantir ambientes educacionais mais seguros e acolhedores.
O seminário contará com palestras de especialistas e será voltado a profissionais da educação da rede municipal, gestores, técnicos e demais interessados no tema. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/mwzBngMYENn8DVYw7.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!