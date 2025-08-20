Prefeitura de Porto Velho inicia obra de revitalização da Praça Jonathas Pedrosa

Publicada em 20/08/2025 às 11h38
Com o objetivo de valorizar o patrimônio histórico e cultural, localizado no coração da cidade, a praça mais antiga de Porto Velho será revitalizada. É a Praça Jonathas Pedrosa, no centro da capital, que recebeu esse nome em homenagem ao governador do estado do Amazonas que sancionou a lei 757, de 2 de outubro de 1914, criando o município de Porto Velho, pelo então superintendente Fernando Guapindaia de Souza Brejense.
A iniciativa é da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur). A revitalização da Praça Jonathas Pedrosa prevê uma série de melhorias, incluindo a revitalização dos postes ornamentais, repaginação do ponto dos mototaxistas, com nova identidade visual, execução de novo espaço para instalação de novos bancos e equipamentos mobiliários, revitalização da iluminação na praça e ainda a manutenção geral das calçadas incluindo pintura.
Ainda segundo a Emdur, outra novidade será a revitalização do busto de Jonathas Pedrosa e a execução de uma base em concreto para instalação do busto do homenageado. Além disso, o ambiente ganhará um destaque especial com as podas nas árvores e ainda um paisagismo geral na praça.
Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, essa era uma antiga reivindicação da população da capital, especialmente dos frequentadores e comerciantes da região central de Porto Velho.
Objetivo é entregar a obra até o dia 2 de outubro no aniversário do município, disse o Bruno Holanda
“Com a revitalização da praça, vamos entregar de volta à sociedade para o convívio dos moradores um espaço todo restaurado. A gente busca resgatar a história de Porto Velho e também a autoestima do centro da cidade que por muitos anos foi desvalorizada”, disse o presidente.
Os trabalhos iniciaram esta semana e a praça já recebeu tapumes para delimitar o espaço de obras, além de impedir a entrada de pessoas sem autorização, garantindo a segurança dos trabalhadores e de quem estiver na área, evitando acidentes. A expectativa da Emdur é que a obra seja concluída até o início de outubro, sendo parte das comemorações do aniversário de 111 anos do município.
“O objetivo é esse, entregar a obra até o dia 2 de outubro no aniversário do município e proporcionar um espaço agradável, em especial para quem vem realizar compras aqui na avenida Sete de Setembro. Por determinação do prefeito Léo Moraes, vamos revitalizar esse espaço e deixar como o porto-velhense merece e trazer mais qualidade de vida para os nossos moradores e ainda mais alegria para os comerciantes”, disse o presidente.
Ao reformar a praça, a Prefeitura também pretende fomentar o comércio local. ""A revitalização da Praça Jonatas Pedrosa não é apenas uma obra de paisagismo — é um resgate da identidade histórica e cultural deste espaço tão simbólico para Porto Velho. Estamos criando um ambiente mais acolhedor, seguro e atrativo, que estimula o comércio local, movimenta a economia e convida as famílias a voltarem a ocupar esse lugar com orgulho. É mais qualidade de vida, mais oportunidade para os empreendedores e mais vida para o nosso centro", finalizou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!