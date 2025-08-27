Prefeitura de Porto Velho facilita agendamento de vacinação através do sistema Vacinação Pet

Publicada em 27/08/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), lançou o Sistema Vacinação Pet, uma plataforma digital criada para facilitar o agendamento da vacinação de cães e gatos. O objetivo é oferecer mais praticidade, segurança e rapidez para os tutores, além de garantir a saúde animal e a proteção da população contra doenças.
O processo é simples:
Acesse: https://vacinapet.portovelho.ro.gov.br/
- Escolha o local de vacinação mais próximo;
- Selecione a data desejada;
- Receba a confirmação do agendamento pelo sistema e por e-mail.
POR QUE VACINAR?
Vacinação antirrábica é fundamental para a saúde dos animais e para a saúde pública
A vacinação antirrábica é fundamental não apenas para a saúde dos animais, mas também para a saúde pública. A raiva é uma doença grave, que afeta o sistema nervoso central e é letal em praticamente 100% dos casos. A imunização é a única forma de prevenção e uma exigência legal em muitos municípios brasileiros.
Vacinar seu cão ou gato significa proteger contra a raiva, prevenindo uma doença fatal para animais e humanos. Além disso, é uma forma de cuidar da saúde pública, já que a imunização evita a propagação da doença.
A vacinação também garante o cumprimento das exigências legais, sendo obrigatória em diversos estados e municípios, e assegura a segurança da família, incluindo crianças, idosos e pessoas em situação de maior vulnerabilidade.
O serviço é gratuito, o procedimento leva apenas alguns minutos e, ao final, o tutor recebe um certificado oficial de vacinação, documento que pode ser solicitado em viagens ou hospedagens de animais.
ATENDIMENTO DIFERENCIADO
O serviço também foi pensado para atender casos especiais. Tutores com dez ou mais animais podem solicitar que a equipe vá até a residência. Já idosos, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades especiais também têm direito ao atendimento domiciliar.
O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (69) 98473-6712, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
REGRAS
- A primeira dose deve ser aplicada em animais a partir dos três meses de idade;
- A vacinação deve ser renovada anualmente;
- É possível agendar a imunização de mais de um pet no mesmo cadastro;
- Animais doentes, em tratamento ou fêmeas gestantes podem ter a vacinação adiada mediante orientação veterinária.
A Prefeitura de Porto Velho reforça que o sistema é mais um passo para modernizar o atendimento e aproximar os serviços da população. Com ele, fica mais fácil proteger os animais, cuidar da saúde das famílias e contribuir para o controle da raiva na capital.
