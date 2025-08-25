Prefeitura de Porto Velho enaltece e destaca a importância desses profissionais

Publicada em 25/08/2025 às 12h02
Alice Cristina do Nascimento vende farinha de mandioca nas feiras livres de Porto Velho. Inicialmente, ela era uma das atendentes em uma banca onde vendia pastel. Hoje, dona do próprio negócio há 6 anos, Alice fala com orgulho da sua profissão.
“Tenho orgulho da feira, tenho orgulho de ser feirante porque a feira não é só vender o produto. A gente cria amizades, conhece pessoas e histórias. É daqui que eu tiro o meu sustento, que realizo os meus sonhos, que eu ajudo a minha família e vou crescendo cada dia mais”, comentou.
Neste 25 de agosto, data em que se comemora o Dia do Feirante, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), reconhece a importância fundamental desses trabalhadores que, diariamente, contribuem para o abastecimento da cidade, o fortalecimento da economia local e a preservação de tradições culturais ricas e populares.
Presentes desde as primeiras horas do dia nas feiras livres espalhadas pela capital rondoniense, os feirantes (homens e mulheres) são responsáveis por muito mais do que a venda de frutas, verduras e produtos regionais. São eles que levam à população alimentos frescos, atendimento próximo e um senso de comunidade que transforma a feira em um espaço de convivência, pertencimento e de boas amizades.
E por falar em amizades, é assim que Ivanildo Custódio se relaciona com a maioria dos clientes. Feirante há 35 anos, ele trabalha comercializando verduras nas feiras. Para ele, ser feirante é acordar muito cedo, todos os dias, e trabalhar feliz.
“Pelo menos 90% dos meus clientes já são meus amigos. É tanto que quando eu viajo de férias, eles sentem a minha falta e eu sinto a falta deles também. A gente vai, mas volta e a nossa amizade continua”, afirma Ivanildo com alegria.
VALORIZAÇÃO
Para valorizar ainda mais esse trabalho e preservar tudo aquilo que as feiras e os feirantes representam para Porto Velho, a gestão do prefeito Léo Moraes, através da Semagric, tem realizado ações voltadas à melhoria da infraestrutura, apoio à agricultura familiar e capacitações, com o intuito de promover mais dignidade e segurança para quem vive da feira e quem as frequenta.
A Prefeitura de Porto Velho aproveita a data para parabenizar todos os feirantes do município e reforçar seu compromisso com políticas públicas que assegurem condições de trabalho mais justas e valorizem a importância desses profissionais para o cotidiano da cidade. A presença do feirante é símbolo de resistência, trabalho digno, alimentação saudável e cultura viva.
ORGANIZAÇÃO
Cerca de 200 feirantes participam das feiras, que acontecem de terça a domingo em diferentes bairros da cidade
A organização das feiras fica por conta da Semagric, que cuida do cadastramento dos feirantes. Ela conta com parceria Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), por meio do Departamento de Posturas, que organiza os espaços e a estrutura necessária, como banheiros químicos (masculinos e femininos), acessibilidade e a limpeza dos locais ao final de cada feira.
No total, cerca de 200 feirantes participam das feiras, que acontecem de terça a domingo em diferentes bairros da cidade. Os consumidores encontram uma grande variedade de produtos como hortaliças, frutas frescas, farinha, tapioca, temperos, lanches, peixes, carne bovina, galinha caipira e até açaí batido na hora, entre outros produtos.
Confira a programação semanal das feiras livres em Porto Velho, todas com funcionamento das 5h às 14h:
Terça-feira: bairro Caladinho – rua Caetano entre av. Jatuarana e rua Algodoeiro;
Quarta-feira: bairro Igarapé – rua Ananias Ferreira de Andrade entre av. Calama e Eliezer de Carvalho;
Quinta-feira: bairro Liberdade – rua Rafael Vaz e Silva esquina com rua Senador Álvaro Maia;
Sexta-feira: bairro Areal – rua Princesa Isabel entre Marechal Deodoro e Campos Sales;
Sábado: bairro Nova Porto Velho – rua Nicarágua entre av. Amazonas e Raimundo Cantuária e rua Jaci Paraná entre Buenos Aires e Nicarágua;
Domingo: bairro Baixa da União – av. Rogério Weber (Galpão do Produtor Rural)
Domingo (Distritos): Jaci-Paraná, Nova Mutum, Vista Alegre e Extrema.
